Жириновский сделал седьмой укол против коронавируса

Политик сделал первый укол в сентябре 2020 года. Тогда вакцинация населения еще не осуществлялась.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь прошел вакцинацию от коронавируса. Это уже седьмой укол для политика, сообщил он в своем Telegram-канале 15 декабря.

Жириновский рассказал, что ранее вакцинировался "Спутником V", а теперь решил выбрать "КовиВак". Первую прививку глава партии ЛДПР сделал в сентябре 2020 года. По его словам, он ни разу не болел коронавирусом.

Политик отметил, что коронавирус продолжает шагать по планете. Только в России от COVID-19 умерли почти 500 тысяч человек.

За последние сутки в России выявили 28 363 новых больных. Больше всего зараженных выявлено в Москве (2459), Санкт-Петербурге (2055) и Московской области (1739).

Видео: Telegram/Жириновский