Жириновский поделился с молодежью секретом успеха: "Надо, чтобы вы страдали"

Жириновский рассказал молодежи, как добиться успеха.

19 октября на Всемирном фестивале молодёжи и студентов 2017 Владимир Жириновский рассказал студентам о том, как добиться успеха в жизни.

"Я сразу отвечу, чтобы вы потом этот вопрос не задавали. Надо, чтобы вы страдали, а вам не хочется этого. Вы должны с детства испытывать давление: вы самые бедные...в детском саду, в школе, на работе", - привел пример Жириновский. Так же политик отметил, что давление может идти с абсолютно разных сторон. Религия это или физические способности - не важно, главное, чтобы оно было.

"Чтобы добиться успеха нужен обязательный путь страдания, но большинство не хочет этого и никакого успеха не достигает. Вы же не можете себе искусственно создавать ситуацию, что вы чем-то недовольны. Это складывается естественным путем".

Видео: Piter.tv