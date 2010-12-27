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В Петербурге планируют убрать снег до понедельника
Вчера, 16:40
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Shdaria
543

В Петербурге планируют убрать снег до понедельника

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В Петербурге ускорят отчистку крыш от снега.

Петербургский жилищный комитет посоветовал управляющим компаниям ускорить процесс уборки снега с крыш, напомнив об уголовной ответственности за сосульки.
 
После обильного снегопада сотрудники жилкома очистили лишь 40% кровель. В связи с потеплением необходимо в ускоренном режиме очистить оставшиеся крыши, чтобы избежать последствий от падения наледи. 
 
Известно, что сейчас работают на улицах Петербурга 7 200 дворников и 550 единиц уборочной техники. В скором времени планируется прибавить число кровельщиков до 1500.  
Теги: жилком , новости петербург , новости спб , сосульки спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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