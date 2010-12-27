В Петербурге планируют убрать снег до понедельника

В Петербурге ускорят отчистку крыш от снега.

Петербургский жилищный комитет посоветовал управляющим компаниям ускорить процесс уборки снега с крыш, напомнив об уголовной ответственности за сосульки.

После обильного снегопада сотрудники жилкома очистили лишь 40% кровель. В связи с потеплением необходимо в ускоренном режиме очистить оставшиеся крыши, чтобы избежать последствий от падения наледи.

Известно, что сейчас работают на улицах Петербурга 7 200 дворников и 550 единиц уборочной техники. В скором времени планируется прибавить число кровельщиков до 1500.