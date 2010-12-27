Жилищный комитет ищет инвестора для расселения коммунальных квартир

Петербургский жилищный комитет намерен расселить многоквартирный дом, в котором находится "Камчатка Цоя".

Жилищный комитет сообщил о поиске инвестора для реализации расселения четырех многокомнатных коммунальных квартир в Петроградском районе по адресу улица Блохина, дом № 15. Общая площадь помещений - 2660,40 квадратных метров. В них проживают 65 семей (167 человек). Стоит отметить, что 60 семей состоят на жилищном учете, чтобы приобрести в собственность квартиры расселенного объекта.

Пятиэтажное здание на уице Блохина было построено в 1938 году, в нем размещаются 3 отдельные и 4 коммунальные квартиры. Многоквартирный дом включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге. Таким образом, в 2016 году провели капитальный ремонт кровли. В ближайшие два года планируется осуществить капитальный ремонт фасада здания.

Фото: "ВК" - "КЛУБ-МУЗЕЙ "КОТЕЛЬНАЯ КАМЧАТКА"