Жильцы дома на Ремесленной не знают какому из вице-губернаторов верить

В Петербурге жители аварийного дома разочарованы от бездействий и ответов "под копирку" вице-губернаторов города.

Жильцы дома на Ремесленной, 5 находятся в смятении. Ранее им вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что все будут расселены из-за строительства моста через Серный остров. Однако другой вице-губернатор - Николай Бондаренко заявил, что их дом расселению не подлежит. Об этом сообщает "Мойка78".

Начальник аппарата Владимир Болдырев дал ответ на запрос одной из жительниц дома, который был отправлен в прокуратуру, а далее перенаправлен вице-губернатору. При этом жильцы запрашивали предоставить копию протокола МЧС.

Однако вместо запрашиваемого они получили ответ, который значительно расходится с предыдущим сообщением Албина о возможном расселении.

В связи с тем, что дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также жилые помещения в нем непригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции в установленном порядке не признаны, основания для расселения дома либо отдельных жилых помещений в доме отсутствуют.

говорится в письме, датированным сегодняшним числом и полученном из аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко

Жители семиэтажной коммуналки разочарованы "шаблонным" ответом. Петербуржцы начали верить в свою победу, когда 16 февраля вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что ситуация с Ремесленной, 5 взята на особый контроль. Теперь, оказавшись между Албиным и Бондаренко, отчаявшиеся жильцы не знают, как поступать в дальнейшем. Некоторые предложили отправить проблемное письмо президенту России.

Видео, фото: "ВК"