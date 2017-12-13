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Вчера, 18:03
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Shdaria
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Жильцы дома на Ремесленной не знают какому из вице-губернаторов верить

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В Петербурге жители аварийного дома разочарованы от бездействий и ответов "под копирку" вице-губернаторов города.

Жильцы дома на Ремесленной, 5 находятся в смятении. Ранее им вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что все будут расселены из-за строительства моста через Серный остров. Однако другой вице-губернатор - Николай Бондаренко заявил, что их дом расселению не подлежит. Об этом сообщает "Мойка78".

Начальник аппарата Владимир Болдырев дал ответ на запрос одной из жительниц дома, который был отправлен в прокуратуру, а далее перенаправлен вице-губернатору. При этом жильцы запрашивали предоставить копию протокола МЧС.

Однако вместо запрашиваемого они получили ответ, который значительно расходится с предыдущим сообщением Албина о возможном расселении. 

В связи с тем, что дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также жилые помещения в нем непригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции в установленном порядке не признаны, основания для расселения дома либо отдельных жилых помещений в доме отсутствуют.


говорится в письме, датированным сегодняшним числом и полученном из аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко

Жители семиэтажной коммуналки разочарованы "шаблонным" ответом. Петербуржцы начали верить в свою победу, когда 16 февраля вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что ситуация с Ремесленной, 5 взята на особый контроль. Теперь, оказавшись между Албиным и Бондаренко, отчаявшиеся жильцы не знают, как поступать в дальнейшем. Некоторые предложили отправить проблемное письмо президенту России. 

Видео, фото: "ВК"

 

 

 

 

 

 

 

Теги: аварийный дом , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , ремесленная 5
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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