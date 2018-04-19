Жесткое видео из Свердловска: Сотрудник автомойки нечаянно сбил двух женщин

В сети появилось видео с камер наблюдения смертельного наезда.

Сегодня утром, 19 апреля, около 10 часов утра автомойщик случайно наехал на двух женщин, одна из женщин погибла.

ЧП произошло в Березовском. 26-летний сотрудник автомойки закончил чистку автомобиля "Мерседес" и сел за руль, чтобы выгнать автомобиль на улицу. По неопытности, у мужчины нет водительского удостоверения, он перепутал педали. В результате авто газануло, пробило ворота и наехало на двух женщин, которые стояли на улице перед закрытыми воротами.

В результате наезда 51-летняя администратор автомойки получила открытую рану живота. Спасти женщину не удалось. Вторая женщина находится в больнице с травмами различной тяжести.

Следственные органы СК СУ РФ по Свердловской области по данному факту начали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Следком