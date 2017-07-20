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Вчера, 19:15
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Butenko
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Жесткое ДТП: на Коллонтай "ГАЗель" влетела в автобус

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В южной части Санкт-Петербурга произошло жесткое ДТП.

Сегодня днем, 20 июля, на улице Коллонтай столкнулись пассажирский автобус и грузовая "ГАЗель". Темно-синяя "ГАЗель" влетела в заднюю часть рейсового автобуса. В результате столкновения серьезнее всего пострадал именно грузовик. Передняя часть "ГАЗель" была смята "в лепешку", а автобус получил незначительные повреждения.

Первыми о дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, каким-то чудом в ходе ДТП никто не пострадал. Петербуржцы отметили, что перед аварией "ГАЗель" неслась на высокой скорости и не успела затормозить перед автобусом. Тот, в свою очередь, остановился на автобусной остановке. 

В Сети появились первые фотографии и видео с места ДТП на улице Коллонтай.

 

 

 

Видео и фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Происшествия Новости СПб

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