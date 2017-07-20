Жесткое ДТП: на Коллонтай "ГАЗель" влетела в автобус

В южной части Санкт-Петербурга произошло жесткое ДТП.

Сегодня днем, 20 июля, на улице Коллонтай столкнулись пассажирский автобус и грузовая "ГАЗель". Темно-синяя "ГАЗель" влетела в заднюю часть рейсового автобуса. В результате столкновения серьезнее всего пострадал именно грузовик. Передняя часть "ГАЗель" была смята "в лепешку", а автобус получил незначительные повреждения.

Первыми о дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, каким-то чудом в ходе ДТП никто не пострадал. Петербуржцы отметили, что перед аварией "ГАЗель" неслась на высокой скорости и не успела затормозить перед автобусом. Тот, в свою очередь, остановился на автобусной остановке.

В Сети появились первые фотографии и видео с места ДТП на улице Коллонтай.

Видео и фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург