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Заведующая лабораторией и хирург больницы №20 скончались от коронавируса
Сегодня, 16:13
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nastya960

Заведующая лабораторией и хирург больницы №20 скончались от коронавируса

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Об этом сообщила главврач больницы.

Заведующая лабораторией и хирург городской больницы №20 в Петербурге скончались от коронавируса. Об этом сообщила главный врач больницы Татьяна Суровцева.

У меня есть два доктора, которые погибли. Сегодня ушла из жизни заведующая лабораторией. Очень горько говорить об этом. И молодой хирург, который оперировал больных с COVID-19.

Татьяна Суровцева

По словам медика, в больнице переболели очень многие врачи. При этом почти все остаются работать, кто-то живет прямо в стационаре, чтобы обезопасить своих близких.

В России за последние сутки от коронавируса умерло 174 человека.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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