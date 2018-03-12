Парашютистки ЗВО совершат 8-тысячный прыжок в канун 8 марта

В 2018 году спортсменки завоевали золото на чемпионате ВДВ.

Участницы женской сборной команды Западного военного округа совершат восьмитысячный парашютный прыжок в канун 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Событие состоится во время тренировки перед состязанием на кубок Вооруженных сил РФ по парашютному спорту. Прапорщик Елена Лапина, за спиной которой 4251 прыжка, ефрейтор Наталья Андреева (2402 прыжка) и рядовая Юлия Быкова (1346 прыжков) выпрыгнут из вертолета Ми-8 на высоте 3,5 км и выполнят упражнение по групповой купольной акробатике.

Женская сборная ЗВО в 2018 году завоевала золото на чемпионате ВДВ. При этом для спортсменок парашютный спорт является лишь хобби. В повседневной жизни они служат в мотострелковой бригаде и дивизии ПВО.

Ранее мы писали, что в Мурино мужчина прыгнул с 28-го этажа с парашютом.

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