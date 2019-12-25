Женщине дали условный срок за ножевое ранение приятеля. После конфликта пара решила пожениться

После произошедшего ссор у пары не было, рассказала подсудимая.

Петербурженка получила 3 года лишения свободы условно за ножевое ранение своего молодого человека. После инцидента пара помирилась и даже заключила брак. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Конфликт между возлюбленными произошел 1-го марта 2021 года в квартире на 5-м Предпортовом проезде. Женщина ударила потерпевшему ножом в грудь один раз. Тем самым она причина тяжкий вред здоровью.

Виктория Попова частично признала свою вину и отметила, что умысла на причинение вреда у нее не было. После вечеринки с друзьями женщина пошла готовить закуски. В паре произошел конфликт, и Попов ударил ее головой о кухонный ящик. Уйти с кухни не удалось. Когда петербурженка попыталась оттолкнуть парня, она случайно ударила его ножом.

До и после рассматриваемых событий конфликтов с Поповым с применением насилия не было. В настоящее время проживаем вместе и заключили брак. подсудимая.

Несмотря на примирение, суд все же вынес наказание.

Фото: Piter.tv