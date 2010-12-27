Женщина-водитель "Яндекс.Такси" погибла в лобовом ДТП с грузовиком под Челябинском

Появились подробности жуткой аварии в Челябинской области с такси и грузовиком.

На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП сошлись грузовик "Скания" и автомобиль "Яндекс.Такси".

Сообщается, что ДТП произошло в Челябинской области на трассе Челябинск — Курган в Красноармейском районе в пятницу 6 декабря. По предварительным данным, на заснеженной дороге 35-летняя женщина-водитель на автомобиле "Датсун" сервиса Яндекс.Такси выехала на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с грузовиком "Скания".

В результате мощного столкновения переднюю часть легковой иномарки полностью смяло. Женщина-таксист погибла на месте аварии. ГИБДД уточняет, что такси было не на заказе. Пассажиров в машине не было. Водитель грузовика, 53-летний житель Самарской области, серьезных травм не получил.

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Фото: ВК,Уральский репортер | Челябинск