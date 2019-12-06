Видео из Челябинска: Маршрутка снесла людей на тротуаре

В Челябинске городская маршрутка выехала с дороги на тротуар на большой скорости и наехала на пешеходов.
Жуткое ДТП произошло сегодня утром, 6 ноября, около 9 часов на пересечении улицы Российская и проспекта Победы. Во время поворота к останове маршрутка №478 пробила ограждения тротуара и направила свой путь на людей, ожидающих транспорта. Большинство пешеходов заметили летящее на них транспортное средство и успели отбежать. Кроме одно мужчины, который стоял спиной.
Маршрутка сбила мужчину с ног и проехала по нему, протащив пешехода под собой несколько метров. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в ГКБ №5 города Челябинска. Местные СМИ сообщают, что в больнице мужчина впал в кому.
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Видео: HUE
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