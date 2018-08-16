На борту самолета "Петербург-Махачкала" скончалась женщина

У пассажирки было онкологическое заболевание.

На борту самолета, следовавшего из Петербурга в Махачкалу, скончалась женщина. По предварительным данным, она страдала от серьезного заболевания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Инцидент произошел в четверг, 28 февраля. Известно, что женщина возвращалась в Махачкалу после курса медицинских процедур, которые сделала в Северной столице. У пассажирки было онкологическое заболевание.

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Фото: Piter.TV