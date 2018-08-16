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На борту самолета "Петербург-Махачкала" скончалась женщина
Сегодня, 12:05
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Alena_Zinovieva

На борту самолета "Петербург-Махачкала" скончалась женщина

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У пассажирки было онкологическое заболевание.

На борту самолета, следовавшего из Петербурга в Махачкалу, скончалась женщина. По предварительным данным, она страдала от серьезного заболевания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Инцидент произошел в четверг, 28 февраля. Известно, что женщина возвращалась в Махачкалу после курса медицинских процедур, которые сделала в Северной столице. У пассажирки было онкологическое заболевание.

Ранее мы писали, что в США скончалась актриса из "Бэтмена".

Фото: Piter.TV

Теги: онкологическое заболевание, скончалась женщина, умер на борту самолета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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