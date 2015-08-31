Детский писатель скончался в возрасте 80 лет от онкологического заболевания.

Стало известно, когда и где состоится прощание с Эдуардом Успенским. Проститься с детским писателем можно будет в Центральном доме литераторов. Церемония начнется 18 августа в 11:00 в Большом зале. Об этом сообщается на сайте ЦДЛ.

Успенского не стало во вторник, 14 августа, в возрасте 80 лет. С 2011 года он боролся с онкологическим заболеванием. Писатель прошел несколько курсов химиотерапии: рак то отступал, то возвращался. На днях Эдуарду Николаевичу снова стало плохо. Однако от госпитализации он отказался. Писатель умер в своем доме в деревне Пучково в Новой Москве в окружении родных и близких людей.

Ранее мы писали, что в возрасте 92 лет умерла оперная певица Валентина Левко.

Фото: ВКонтакте / Эдуард Успенский