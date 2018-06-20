В США скончалась женщина с зеркальным расположением органов

Несмотря на патологию, американка дожила почти до ста лет.

В США скончалась женщина с зеркальным расположением внутренних органов. Роуз Мари Бентли было 99 лет. Об этом пишет Associated Press.

Патологию обнаружили только после смерти американки, во время вскрытия. Оказалось, что все внутренние органы умершей, кроме сердца, находились на другой стороне тела. Также эксперты заметили изменения в кровеносных сосудах.

Это редкое явление называется транспозиция внутренних органов в сочетании с левокардией (расположение сердца, при котором его верхушка направлена в левую сторону). Подобная патология часто связана с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и других нарушений. Несмотря на это, американка дожила до преклонного возраста и, по словам родственников, жаловалась только на артрит.

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Фото: Piter.TV