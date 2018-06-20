В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Ее похоронят на Ваганьковском кладбище, недалеко от супруга.

В Москве умерла вдова сына Сергея Есенина – Алина Есенина. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Алина Есенина родилась в 1935 году, она являлась женой Константина Есенина. На протяжении многих лет она участвовала в мероприятиях Московского государственного музея Сергея Есенина, а также передала в фонд музея более тысячи предметом и материалов, связанных с жизнью и творчеством Сергея Есенина.

Ее муж, Константин Есенин, умер 26 апреля 1986 года. Он был сыном Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх. Константин работал спортивным журналистом и статистиком, специалистом по футболу. Также он является кавалером трех орденов Красной Звезды. Константин Есенин сохранил многие архивы отца на даче в Балашихе. После войны все архивные документы были переданы государству. Также он написал и опубликовал свои воспоминания об отце.

Алину Есенину похоронят недалеко от супруга на Ваганьковском кладбище.

Ранее на Piter.TV: В Выборге пройдет лекция "Сергей Есенин - поэт милостью Божьей".

Фото: пресс-служба музея Сергея Есенина