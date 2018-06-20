В Выборге пройдет лекция "Сергей Есенин - поэт милостью Божьей"

Вход на мероприятие свободный. Категория "12+".

В предстоящую субботу, 13 апреля, в выборгской библиотеке на Рубежной, 18 пройдет лекция "Сергей Есенин - поэт милостью Божьей". Категория мероприятия "12+".

Выдающийся русский поэт XX века. Знаток народного языка и народной души. В своих стихах Сергей Есенин предстает тонким лириком, мастером пейзажа и человеком, глубоко понимающим и любящим свою страну - Русь. Его поэзия пропитана самобытным, неповторимым стилем и авторским слогом. Сергей Есенин - уникальная фигура XX века. Его стихи читают и любят уже на протяжении двух столетий.

Вход на мероприятие свободный. Организаторы приглашают как гостей города, так и его жителей.

На встрече литературовед Лев Рысляев (СПб) расскажет о своем видении творческой биографии Сергея Есенина, его короткой и драматической жизни, поделится своими мыслями, прочитает малоизвестные есенинские стихи. Выборгский хор "Сударушка" исполнит песни на стихи С. Есенина.

Источник: пресс-служба библиотеки