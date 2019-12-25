Женщина пострадала во время пожара в квартире на Васильевском острове

В двухкомнатной квартире на кухне обгорела обстановка в 2 квадратных метра.

Вечером 15 августа в Василеостровском районе Петербурга произошел квартирный пожар, в котором пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О пожаре на 8-ой линии Васильевского острова стало известно в 22:08. В двухкомнатной квартире на кухне обгорела обстановка в 2 квадратных метра.

В 22:29 пожарные справились с возгоранием. При пожаре отравление угарным газом получила женщина.

Утром в понедельник, 16 августа, в МЧС поступил сигнал о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов в Выборгском районе на Горском шоссе, 152.

Фото: Piter.tv