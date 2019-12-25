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Женщина пострадала во время пожара в квартире на Васильевском острове
Сегодня, 11:47
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Женщина пострадала во время пожара в квартире на Васильевском острове

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В двухкомнатной квартире на кухне обгорела обстановка в 2 квадратных метра.

Вечером 15 августа в Василеостровском районе Петербурга произошел квартирный пожар, в котором пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О пожаре на 8-ой линии Васильевского острова стало известно в 22:08. В двухкомнатной квартире на кухне обгорела обстановка в 2 квадратных метра.

В 22:29 пожарные справились с возгоранием. При пожаре отравление угарным газом получила женщина.  

Утром в понедельник, 16 августа, в МЧС поступил сигнал о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов в Выборгском районе на Горском шоссе, 152.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, мчс
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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