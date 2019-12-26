В Ленобласти нетрезвая мать утром проснулась с мертвым младенцем

В её отношении возбудили уголовное дело.

По факту гибели младенца в Сланцах (Ленобласть) возбуждено уголовное дело. Подозреваемой стала мать погибшего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Тело полуторамесячного ребёнка нашли 2 февраля. О смерти сообщила женщина, у которой мать ребёнка арендовала жильё. По словам арендодателя, накануне гибели малыша его мать выпивала алкоголь.

По данным Следкома, после употребления алкоголя женщина положила ребёнка с собой спать. Утром малыш уже был без признаков жизни. В отношении 26-летней матери возбудили уголовное дело "причинение смерти по неосторожности". Сейчас выясняются точные причины смерти младенца.

В Татарстане 4-месячный малыш получил смертельные ожоги, упав на батарею.

Фото: Piter.TV