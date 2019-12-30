В Татарстане 4-месячный малыш получил смертельные ожоги, упав на батарею

Тело ребенка с многочисленными ожогами обнаружил отец, вернувшись утром с работы.

В Татарстане 4-месячный младенец скатился на батарею и погиб.

Следственные органы регионального СКР расследуют обстоятельства гибели 4-месячного ребенка. Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 января в селе Ютазы Республики Татарстан. Вечером мать уложила 4-месячного сына спать с собой на диван. Ночью младенец скатился на батарею. Тело ребенка с многочисленными ожогами по всему телу обнаружил отец мальчика, вернувшись утром с работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по Республике Татарстан

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: В Пензе мужчина подозревается в покушении на убийство 3-летней дочери (видео)

Фото: Piter.TV