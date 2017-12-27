Женщина чуть не похоронила вместо своего отца незнакомого мужчину

В морге тело мужчины перепутали и выдали дочери для захоронения незнакомца

Данный инцидент произошел в морге Николаевской больницы Петергофа. Наталья Килимник, живущая в Ломоносове, во время церемонии прощания со своим отцом обнаружила в гробу незнакомца в костюме отца, после чего сообщила работникам морга, но сначала они не хотели признавать ошибку, сообщает «Фонтанка».

"Смерть меняет людей до неузнаваемости", - философски подметил работник морга.

В конечном итоге родственникам удалось уверить сотрудников Николаевской больницы, что они правы, и через два с лишним часа вынесли тело отца женщины.

Также родственники покойного полагают, что медики напутали и диагнозы покойников. В журнале регистрации морга указано, что Килимник скончался в возрасте 76 лет от рака желудка, однако на самом деле мужчине было 78 и умер он дома от инфаркта.

По факту прокурорской проверки выяснилось, что «тело было перепутано санитаром морга Гатенюком, который осуществлял приемку», - гласит сообщение за подписью зампрокурора Петродворцового района Трушановой

Однако в морге ситуацию назвали "технической ошибкой" и заявили, что у них никогда такого не бывает.

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