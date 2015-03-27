Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в "Фабрике"

Ранее девушка прошла в финал конкурса "Хочу в ВИА Гру".

Жена российского юмориста Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук заменила Сашу Савельеву в группе "Фабрика". Об этом пишет 7days.ru.

В 2013 году Мария попала в финал конкурса "Хочу в ВИА-Гру", однако не победила, но запомнилась публике своей яркой внешностью и голосом.

Летом 2019 года девушке вновь выпал шанс пробиться на большую сцену. Постоянная солистка группы "Фабрика" Саша Савельева после 16 лет работы объявила об уходе из-за рождения сына Леона. Спустя годы изматывающих гастролей певица отдала предпочтение семье. В дальнейшем Савельева планирует начать сольную карьеру с менее напряженным графиком.

Дебют Марии Гончарук в составе "Фабрики" состоялся в минувшие выходные, на концерте, посвященном дню рождения Муз-ТВ. Савельева посмотрела выступление коллег по телевизору и оценила свою сменщицу. Певица пожелала коллективу большого успеха.

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Фото: Instagram / goncharukmasha