Саша Савельева родила сына

Певица впервые стала матерью.

У солистки группы "Фабрика" Саши Савельевой и актера Кирилла Сафонова родился первенец. Певица подарила супругу сына. Не смотря на то, что сама звездная пара отказалась комментировать радостное событие, в сети появились первые подробности. Об этом пишут российские СМИ.

Отметим, что 35-летняя певица до последнего скрывала свою беременность. Она опровергала эту информацию, даже когда округлившийся живот трудно было скрыть. Недавно артистка ушла в декрет. Ее место в группе "Фабрика" заняла Антонина Клименко.

В среду, 27 марта, Савельева родила сына. Мальчик появился на свет в одном из элитных московских роддомов. Новорожденный малыш стал первым ребенком у супругов, которые прожили в браке уже восемь лет. У Кирилла Сафонова также есть дочь от первого брака Анастасия, которая сейчас проживает в США.

Ранее мы писали, что Хилари Дафф показала на видео первые минуты жизни своей дочери.

Фото: Instagram / sasha_savelieva