Хилари Дафф показала на видео первые минуты жизни своей дочери

Девочка обняла маму сразу после того, как родилась.

Популярная американская актриса и певица Хилари Дафф опубликовала в Instagram трогательное видео, на котором показала первые минуты жизни своей дочери Бэнкс Вайолет Бэйр.

На записи видно, что сразу после появления на свет девочке захотелось обнять маму. Она нежно гладит Хилари по лицу, и не может не вызвать умиления.

Я долго не знала, покажу ли это видео, ведь оно очень личное... Настоящей наградой за усилия стал прекрасный и шокирующий момент, когда сразу после появления дочери на свет мы обнялись с ней... В первый раз... Я верю, что она пыталась сказать: "Хорошая работа, мам! Продолжай в том же духе. Мы сделали это. Вместе" Написала Хилари Дафф в Instagram

Стоит отметить, что звезда рожала в воду. На момент записи видеоролика она с ребенком на руках сидит в большой ванне, наполненной водой и пеленками. В этот важный момент рядом с Хилари Дафф находилась вся семья.

С тех пор уже прошло пять месяцев. Бэнкс Вайолет Бэйр подросла и вовсю позирует на фото.

О своей второй беременности Хилари сообщила в июне 2018 года, когда живот трудно было уже скрывать. Артистка сразу же рассказала, что ждет девочку. Отцом ребенка стал продюсер Мэтью Кома. У актрисы есть еще сын от первого брака с игроком НХЛ Майком Комри.

Ранее мы писали, что Билан на костылях получил звание Заслуженного артиста России.

Фото, видео: Instagram / hilaryduff