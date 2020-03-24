Бывший глава Роскомнадзора будет занимать эту должность в течение трёх лет.

Александр Жаров возглавил холдинг "Газпром-медиа". Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Бывший глава Роскомнадзора будет занимать эту должность в течение трёх лет. К выполнению обязанностей Жаров приступит с 24 марта 2020 года.

Председателем совета директоров холдинга является Алексей Миллер. Он сказал, что "сейчас стоит задача укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях". По мнению Миллера, опыт контроля и наблюдения за цифровыми процессами Жарова будет полезен "Газпром-медиа".

Ранее экскурсии на "Газпром Арену" приостановили.