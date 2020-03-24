Александр Жаров возглавил холдинг "Газпром-медиа". Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
Бывший глава Роскомнадзора будет занимать эту должность в течение трёх лет. К выполнению обязанностей Жаров приступит с 24 марта 2020 года.
Председателем совета директоров холдинга является Алексей Миллер. Он сказал, что "сейчас стоит задача укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях". По мнению Миллера, опыт контроля и наблюдения за цифровыми процессами Жарова будет полезен "Газпром-медиа".
Ранее экскурсии на "Газпром Арену" приостановили.
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