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Рекорда не будет: лето-2018 в Петербурге оказалось не таким жарким, как в 2014 году
Сегодня, 17:52
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Alena_Zinovieva
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Рекорда не будет: лето-2018 в Петербурге оказалось не таким жарким, как в 2014 году

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Хотя столбик термометра с 12 июля по 4 августа не опускался ниже +25 °С.

В этом году лето в Петербурге выдалось необыкновенно теплым и солнечным. Однако до рекорда 2014 года погода все равно не дотянула. Не смотря на то, что столбик термометра с 12 июля по 4 августа не опускался ниже +25 °С, лето оказалось не таким длинным, как 4 года назад.

В 2014 году был поставлен рекорд — целых 26 жарких дней. Тогда с 18 июля по 12 августа стояла невыносимая жара, и температура воздуха была выше 25 °С.

Ранее мы писали, что Петербург и область в третий раз за лето побили рекорд по потреблению электроэнергии.

Фото: pixabay.com

Теги: жара в спб , лето , погода в спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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