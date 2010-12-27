Петербург и область в третий раз за лето побили рекорд по потреблению электроэнергии

Специалисты зафиксировали очередной максимум электропотребления энергии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают представители пресс-службы системного оператора Единой энергетической системы.
2 августа в ленинградской энергосистеме потребление мощности достигло 5281 МВт. Рост потребления по отношению к предыдущему летнему максимуму, установленному 22 августа 2016 года, составил 354 МВт.
отмечают сотрудники организации
Отметим, что за лето 2018 года местные жители уже третий раз бьют собственные исторические рекорды.
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