Петербург и область в третий раз за лето побили рекорд по потреблению электроэнергии

Очередной максимум зафиксирован в начале августа.

Специалисты зафиксировали очередной максимум электропотребления энергии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают представители пресс-службы системного оператора Единой энергетической системы.

2 августа в ленинградской энергосистеме потребление мощности достигло 5281 МВт. Рост потребления по отношению к предыдущему летнему максимуму, установленному 22 августа 2016 года, составил 354 МВт. отмечают сотрудники организации

Отметим, что за лето 2018 года местные жители уже третий раз бьют собственные исторические рекорды.

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