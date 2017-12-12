Жако ван Дормель: мне очень понравилась "Нелюбовь" Звягинцева

До церемонии "Оскар" остались считанные дни. В преддверии этого события, корреспонденты Piter.TV пообщались с Жако ван Дормелем – бельгийским режиссером, который снял такие именитые картины, как "Господин Никто", "Новейший зовет".

На прошлой неделе Жако ван Дормель приезжал в Петербург, чтобы пообщаться с поклонниками своих фильмов. Корреспонденты Piter.TV узнали, что один из самых любимых русских режиссеров Жако все еще является, конечно, Тарковский, "Зеркало" которого он смотрел больше 18 раз. А, говоря о современной русской режиссуре, бельгиец выделил уровень Андрея Звягинцева. Он даже назвал "Нелюбовь" своим фаворитом на "Оскаре" в этом году. По мнению классика современного кинематографа у русской ленты есть собственный киноязык.

Мне очень понравился фильм "Нелюбовь". Мне показалось, что это действительно такое значительное художественное высказывание, в котором есть своя манера письма. Именно этой особой манерой история рассказывается, здесь камера и работа оператора играет особую роль. Сейчас есть все больше и больше фильмов, которые снимаются одновременно на три камеры, где есть история, где есть хорошие актеры, но где нет выбора, нет такой активной роли структуры, грамматики кино. Где нет определенного собственного кинематографического языка. Мне показалось, что в этом плане, "Нелюбовь" Звягинцева – это такое значительное высказывание, я очень рад, что оно родилось именно у вас. На меня фильм произвел очень сильно впечатление. Жако ван Дормель

Сам Жако Ван Дормель в разные годы становился победителем Венецианского кинофестиваля, Каннского кинофестиваля и кинопремии "Сезар".

Напоминаем, что 90-я церемония вручения наград "Оскар" за 2017 год состояться 4 марта, в 5 часов утра по Московскому времени.

В этом году за звание лучшего фильма на иностранном языке поборятся чилийская "Фантастическая женщина", ливанское "Оскорбление", российская "Нелюбовь", венгерская картина "О теле и душе" и шведский "Квадрат".

Видео: Piter.TV