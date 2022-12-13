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ЖКС Петербурга перейдут на единую квитанцию
Сегодня, 20:40
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ЖКС Петербурга перейдут на единую квитанцию

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График уже согласовали с городской администрацией.

Государственные жилищно-коммунальные сервисы Петербурга перейдут на общий платежный документ. Об этом сегодня сообщили в едином информационно-расчетном центре (ЕИРЦ). Осуществить переход планируется к осени 2023 года.

Власти хотят успеть до начала нового отопительного сезона, который начнётся в октябре. Скоро петербуржцы смогут получить единые квитанции ЖКХ. График уже утвердили с администрацией Петербурга.

Отметим, что осуществлять задуманное начнут с Калининского района.

Фото: Pxhere 

Теги: жкс, жкх в петербурге, квитанция жкх
Категории: Лента новостей,

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