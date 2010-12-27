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В Петербурге спасли мать и ребенка из полыхающей квартиры
Сегодня, 11:27
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Shdaria
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В Петербурге спасли мать и ребенка из полыхающей квартиры

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В Петербурге спасли женщину и маленького ребенка, в их квартире произошел сильный пожар.

В Санкт-Петербурге в квартире дома на улице Верности тушили пожао около двух часов. 

Происшествия случилось 20 октября, на место пожара прибыли четыре пожарных бригады. Сотрудники МЧС смогли спасти из полыхающей квартиры женщину с ребенком. Удалось обойтись без пострадавших. Кроме того, спасатели эвакуировали еще девять человек, которые находились в соседних квартирах.

Огонь за короткий промежуток времени охватил 40 квадратныхметроа. По предварительной информации, причиной возгорания эксперты называют короткое замыкание.
 
 
 
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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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