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Товарищеский матч "Зенита" с "Цверной Звездой" пройдёт в Петербурге
Сегодня, 12:03
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Товарищеский матч "Зенита" с "Цверной Звездой" пройдёт в Петербурге

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Сине-бело-голубые уже играли с сербской командой минувшим летом в Сочи.

ФК "Зенит" готовится к новому товарищескому матчу с сербской "Црвеной Звездой" в Северной столице. Игра пройдёт 22 ноября, сообщила пресс-служба петербургской команды.

Время начала матча пока не разглашается, данные о продаже билетов также появятся позже.

Игроки "Зенита" уже встречались с сербами в аналогичном матче в Сочи. Игра проходила в июле на стадионе "Фишт": петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1 благодаря результативным броскам Мостового и Кассьерры.

Ранее стало известно, кто вошел в стартовый состав "Зенита" на матч с "Динамо".

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, сербия, футбол, цверна звезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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