Стало известно, кто вошел в стартовый состав "Зенита" на матч с "Динамо"

Игра 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги начнется в 19:00.

На матч с "Динамо" сегодня выйдут Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Родригао, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Малком, Иван Сергеев. Капитаном сине-бело-голубых будет Деян Ловрен. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит".

Ждать своего часа будут Алексей Сутормин, Данил Круговой, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра, Георгий Королёв, Иван и Дмитрий Чистяков. Они сидят на скамейке запасных.

Матч 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги начнется в 19:00. Сегодня петербургские поехали на стадион "ВТБ Арена".

Ранее на Piter.tv: Семак рассказал о провале "Зенита" в матче с "Крыльями Советов".

Фото: telegram / ФК "Зенит"