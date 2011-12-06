Зендая назвала дату выхода специальных эпизодов сериала "Эйфория"

В России первая серия выйдет 7 декабря на "Амедиатеке".

В среду, 21 октября, стало известно о том, когда в россии покажут специальные эпизоды сериала "Эйфория". Об этом сообщила на своей страничке в Instagram актриса Зендая.

Мы правда скучали по ним. Два новых эпизода "Эйфории" скоро выйдут Зендая.

Она отметила, что специальные эпизоды стоит ожидать 6 декабря. При этом в России первая серия выйдет 7 декабря на "Амедиатеке".

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца".

Фото:zendaya/YT, видео:Амедиатека