Президент устроил день рождения на квартире в Киеве на 30 гостей.

Владимира Зеленского обвинили в проведении вечеринки в разгар карантина. Об этом сообщили украинские журналисты в сюжете проекта Схемы", который был размещен на YouTube-канале "Радiо Свобода". По информации источника, президент организовал праздник на 43-летний день рождения, вопреки введенным по стране ограничениям.

На мероприятии присутствовали более 30 человек. Вечеринка проводилась на квартире в Киеве, которая принадлежит бизнесмену Тимуру Миндичу. Он является партнером олигарха Игоря Коломойского. В СМИ заверили, что гости не соблюдали социальную дистанцию и не носили медицинские маски. В списках приглашенных значились глава офиса администрации главы государства, министр развития общин Алексей Чернышев. В общей сложности мероприятия длилось восемь часов. В квартиру приезжала полиция, которую вызвали журналисты. Однако оперативники не выявили нарушений.

Напомним, что правительство Украины запретило проведение любых массовых мероприятий до 28 февраля (в которых участвует более 20 посетителей).

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Видео: YouTube / Радіо Свобода