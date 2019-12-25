Владимир Зеленский заявил, что "всем отличается от Порошенко". Об этом действующий президент Украины рассказал во время пресс-конференции с журналистами. Политик заметил, что считает себя честным и порядочным человеком. Он добавил, что "болеет Украиной".
Я сердцем всегда отвечаю. Я всем отличаюсь от Порошенко, как физиологически и как президент
Владимир Зеленский, президент Украины
Глава государства отметил, что его предшественник "красиво общается на украинском языке", а сам он не может похвастаться этим умением. Однако своими преимуществами перед экс-президентом Порошенко Зеленский назвал то, что он уважает свою страну, ее граждан, национальный язык. Политик заметил, что во время работы придерживается своих принципов.
Зеленский назвал Украину бедной страной.
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