Президент Украины рассказал, что Киев закрывает только "их телеканалы".

Украинский президент Владимир Зеленский выступил против закрытия телеканала НАШ. Об этом политик сообщил в ответ на вопрос местной журналистки. Женщина спросила, планирует ли правительство блокировать вещание канала НАШ. Ранее активисты-националисты, которые не согласны с информационной политикой телеканала, вышли на улицы с требованием закрыть его.

Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы, кстати, в целом, если вы увидели, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в начале февраля Киев ввел санкции по постановлению президента против оппозиционных телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной Рады Тараса Козака (владельца телеканалов). Ограничения будут действовать пять лет. Сейчас эфиры указанных телеканалов можно увидеть только на YouTube-платформе. Многие политики считают, что такое решение правительства является проявлением диктатуры и ущемляет свободу слова в стране.

Украинские военные пенсионеры вышли на протест из-за низких выплат.

Видео: YT / НАШ