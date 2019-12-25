Президент Украины дал интервью австрийской газете Wiener Zeitung накануне визита в Вену.

Владимир Зеленский рассказал о гуманитарной катастрофе в ДНР и ЛНР. Об этом украинский президент заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung. По словам политика, на Донбассе из-под контроля выходит ситуация с распространением коронавируса.

Здесь проживает три миллиона украинцев, больше, чем в некоторых странах Европы. Многие из этих людей больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой Владимир Зеленский, президент Украины

По словам политика, граждане, которые находятся на оккупированной части Донбасса, могут увидеть лучшую жизнь "по другую сторону фронта". Он отметил, что местные шахтеры не получают зарплату, а также платят за воду и электричество большие деньги. Зеленский предположил, что в какой-то момент у населения может закончиться запас терпения, а это приведет к беспорядкам.

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