Зеленский рассказал, когда в последний раз общался с Лукашенко

Главы Украины и Белоруссии не общались с прошлого года.

Владимир Зеленский рассказал, когда последний раз общался с Александром Лукашенко. Украинский президент дал интервью журналистке местного телеканала "1+1". Запись программы размещена на YouTube-платформе. Политик рассказал, что говорил с белорусским коллегой в прошлом году. Контакт произошел после того, когда Минск в июле сообщил о задержании 33 граждан РФ.

Я позвонил Александру Григорьевичу, я его предупредил, я сказал, что готов передать всю полную информацию касательно этих людей. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства уточнил, что Александр Лукашенко заверил Киев в том, что разберется в ситуации. Однако позже, по словам Зеленского, "произошло то, что произошло". Сейчас украинский лидер не общается с белорусским президентом.

Зеленский заявил, что Минские соглашения "еле живы".

Видео: YouTube / TCH