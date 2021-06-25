Зеленский определил основную тему для обсуждения с Путиным

Владимир Зеленский определил основную тему для обсуждения с Владимиром Путиным. Украинский президент рассказал об этом в интервью для YouTube-канала "1+1". В беседе с журналисткой политик определил основную тему для переговоров с российским лидером. В первую очередь стороны должны поднять тему безопасности.
Как с ним говорить? Встречаться, поднимать важные вопросы, которые есть между нашими странами, в первую очередь вопрос безопасности.
Владимир Зеленский, президент Украины
Глава государства подчеркнул, что сейчас ведутся обсуждения по возможной личной встрече лидера РФ с Зеленским. В настоящее время администрации Киева и Москвы связались друг с другом относительно повестки мероприятия, сроков и места его проведения.
Зеленский допустил разрыв связей с Донбассом.
Видео: YouTube / TCH
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