Зеленский определил основную тему для обсуждения с Путиным

На Украине рассказали о самой важной теме при общении с российским лидером.

Владимир Зеленский определил основную тему для обсуждения с Владимиром Путиным. Украинский президент рассказал об этом в интервью для YouTube-канала "1+1". В беседе с журналисткой политик определил основную тему для переговоров с российским лидером. В первую очередь стороны должны поднять тему безопасности.

Как с ним говорить? Встречаться, поднимать важные вопросы, которые есть между нашими странами, в первую очередь вопрос безопасности. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства подчеркнул, что сейчас ведутся обсуждения по возможной личной встрече лидера РФ с Зеленским. В настоящее время администрации Киева и Москвы связались друг с другом относительно повестки мероприятия, сроков и места его проведения.

Зеленский допустил разрыв связей с Донбассом.

Видео: YouTube / TCH