Президент Украины посетил мемориальный комплекс в Меловом.

Владимир Зеленский приехал на границу с Россией почтить память жертв Второй мировой войны. Об этом сообщили представители президента страны на официальном сайте. Чиновники объяснили, что глава государства прибыл в поселок городского типа Меловое, расположенный на территории Луганской области. В нем политик посетил мемориальный комплекс "Украина-освободителям". Лидер страны возложил цветы около Вечного огня, а также установил лампады у памятника.

Около монумента находится братская могила. Рядом с комплексом расположен поселок Пиневка. Именно оттуда в 1942 году войска начали освобождать Украину от нацистской оккупации.

Напомним, что Меловое считается самым восточным населенным пунктом Украины. Он отделен от российского поселка Чертково улицей Дружбы народов. В 2018 году посередине дороги стороны натянули колючую проволоку.

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