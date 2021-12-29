Зеленский поздравил украинцев с днем единения

Президент Украины призвал сограждан защищать свой дом - страну.

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил граждан страны с днем единения. Ролик размещен на официальных социальных сетях политика. По словам главы государства, всех украинцев объединяет желание жить в мирное время. Лидер страны уверен в том, что Украина имеет на это право, так как граждане находятся дома. Он уверен в том, что никто так не станет любить этот дом, как сами украинцы. Зеленский призвал совместно защищать этот дом.

Мы разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание – жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что вечером 14 февраля Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля днем единения украинцев. Указом президента предусматривается, что в этот день во всех населенных пунктах будет поднят национальный флаг. В 10 часов утра по местному времени должен будет исполняться гимн в госучреждениях. В 8 утра гимн также звучал в эфире местных телеканалов. В дипломатических учреждениях Украины за пределами страны будут проведены имиджевые мероприятия.

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