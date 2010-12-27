Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины доволен решением депутатов, поддержавших законопроект.

Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за голосование по рынку земли. Политик опубликовал видео с благодарностью депутатам "Слуги народа", которые приняли положительное решение по данному вопросу.

Я и вы даже не представляем, что отменили действительно экономическое рабство заметил президент

Он добавил, что теперь каждый украинец станет владельцем собственной земли

Это будет обязательно написано в учебнике истории, которой каждый из вас стал сегодня автором завершил речь президент страны

Пользователи заметили приподнятое настроение Зеленского. Некоторые заподозрили его в "употреблении".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

