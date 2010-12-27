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Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Сегодня, 9:02
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lesjasap

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

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Президент Украины доволен решением депутатов, поддержавших законопроект.

Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за голосование по рынку земли. Политик опубликовал видео с благодарностью депутатам "Слуги народа", которые приняли положительное решение по данному вопросу.

Я и вы даже не представляем, что отменили действительно экономическое рабство

заметил президент

Он добавил, что теперь каждый украинец станет владельцем собственной земли

Это будет обязательно написано в учебнике истории, которой каждый из вас стал сегодня автором

завершил речь президент страны

Пользователи заметили приподнятое настроение Зеленского. Некоторые заподозрили его в "употреблении".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: верховная рада, владимир зеленский, рынок земли
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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