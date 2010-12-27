Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за голосование по рынку земли. Политик опубликовал видео с благодарностью депутатам "Слуги народа", которые приняли положительное решение по данному вопросу.
Я и вы даже не представляем, что отменили действительно экономическое рабство
заметил президент
Он добавил, что теперь каждый украинец станет владельцем собственной земли
Это будет обязательно написано в учебнике истории, которой каждый из вас стал сегодня автором
завершил речь президент страны
Пользователи заметили приподнятое настроение Зеленского. Некоторые заподозрили его в "употреблении".
Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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