Зеленский обсудил с Санду посредническую роль Украины на переговорах по Приднестровью

Владимир Зеленский обсудил с Майей Санду посредническую роль Украины на переговорах по Приднестровью. Политик выступил на брифинге в рамках официального визита нового президента Молдавии в Киев. Глава Украины отметил, что урегулирование конфликта в регионе может происходить в формате "5+2".
Мы обменялись мыслями о наших совместных шагах относительно Приднестровья. Позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ
Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский и Санду договорились создать президентский совет по координации действий в решении задач. Там будет формироваться стратегия двусторонней повестки дня. Стороны планируют возобновить активный, "динамичный и результативный" диалог на высшем уровне.
Напомним, что в международном формате по урегулированию ситуации принимают участие в качестве сторон конфликта - Молдавия и Приднестровье, в роли посредников - Россия, Украина и ОБСЕ, в качестве наблюдателей - США и Евросоюз.
Санду на встрече с Зеленским поприветствовала военных фразой "Слава Украине!".
Видео: 112 Украина
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