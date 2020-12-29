Зеленский обсудил с Санду посредническую роль Украины на переговорах по Приднестровью

Главы Украины и Молдавии встретились в Киеве.

Владимир Зеленский обсудил с Майей Санду посредническую роль Украины на переговорах по Приднестровью. Политик выступил на брифинге в рамках официального визита нового президента Молдавии в Киев. Глава Украины отметил, что урегулирование конфликта в регионе может происходить в формате "5+2".

Мы обменялись мыслями о наших совместных шагах относительно Приднестровья. Позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский и Санду договорились создать президентский совет по координации действий в решении задач. Там будет формироваться стратегия двусторонней повестки дня. Стороны планируют возобновить активный, "динамичный и результативный" диалог на высшем уровне.

Напомним, что в международном формате по урегулированию ситуации принимают участие в качестве сторон конфликта - Молдавия и Приднестровье, в роли посредников - Россия, Украина и ОБСЕ, в качестве наблюдателей - США и Евросоюз.

Санду на встрече с Зеленским поприветствовала военных фразой "Слава Украине!".

Видео: 112 Украина