Политик считает, что пока что рано отвечать на этот вопрос.

Владимир Зеленский не ответил, будет ли баллотироваться на второй срок. Об этом во время интервью у главы государства спросила журналистка. Политик стал гостем программы "VIP с Натальей Мосейчук" на местной телеканале "1+1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Президент подчеркнул, что пока что не готов дать ответ на вопрос. Срок его полномочий должен истечь в 2024 году.

Не от меня зависит, это выбор людей. Сложно говорить. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать до конца каденции. У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты - это инфраструктура, война, бедность людей. Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению украинского президента, он не видит ни одного кандидата, который мог бы составить ему конкуренцию на следующих выборах главы государства. При этом, в 2019 году Владимир Зеленский заявлял о том, что идет в руководители страны только на один срок. Спустя год он заявил, что ему не хватит данного срока для того, чтобы выполнить все обещания, данные народу.

Зеленский рассказал, когда в последний раз общался с Лукашенко.

Видео: YouTube / TCH