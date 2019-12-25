Политик ознакомился с результатами исследований украинской компании, занимающейся разработкой препарата.

Владимир Зеленский назвал украинскую вакцину от COVID-19 уникальной. Об этом президент рассказал в интервью для местного телеканала "1+1". По словам политика, в стране создают препарат против коронавируса. Однако, если другие страны будут готовы предоставить проверенную вакцину раньше, чем завершится разработка на Украине, то Киев закупит иностранный препарат.

Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования... Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее стало известно, что глава администрации получил результаты доклинических исследований украинской вакцины от коронавируса. Президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов отметил, что препарат может быть получен через 9-12 месяцев.

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