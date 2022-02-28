Зеленский настаивает на немедленном вступлении Украины в состав Евросоюза

Украина намерена войти в состав Евросоюза по новой специальной процедуре. По мнению Зеленского, это будет справедливо.

Киевское руководство настаивает на немедленном вступлении Украины в состав Евросоюза. Об этом глава Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении перед началом переговоров между делегациями Украины и России.

Как отметил Зеленский, украинская сторона благодарна европейцам и хочет поскорее стать частью семьи. Украина намерена войти в состав Евросоюза по новой специальной процедуре. По мнению Зеленского, это будет справедливо. Он считает, что Украина заслужила место среди стран-членов Евросоюза.

Также в условиях военного положения руководство страны приняло решение освобождать осужденных с боевым опытом. Зеленский подчеркнул, что с осужденных снимаются все санкции. По его словам, это решение стало непростым с моральной точки зрения.

Ранее мы сообщили, что украинская делегация прибыла в Гомельскую область для переговоров с Россией.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official