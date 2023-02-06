Стив Уиткофф рассказал, что вопрос мирного урегулирования на Украине все еще находится на повестке.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский принес извинения американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу за скандал в Белом доме. Соответствующее заявление сделал посланник лидера Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире местного телеканала Fox News. Иностранный эксперт пояснил аудитории, что между рабочими командами из Вашингтона, Украины и ряда европейских государств, вовлеченных в мирные переговоры с Россией, было много обсуждений произошедшего инцидента в ходе визита Зеленского в США.

Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете. Стив Уиткофф, эксперт

Ранее, 28 февраля, состоялась официальная встреча Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским, которая перешла в публичную перепалку. Лидер Белого дома пытался объяснить гостю, что у Вооруженных сил Украины сейчас нет возможности продолжать боевые действия, поэтому без военной и материальной помощи Вашингтона страна не смогла бы продержаться и пару недель с начала регионального конфликта.

"В ближайшее время": в Раде анонсировали подписание перемирия с Россией.

Фото и видео: YouTube / Fox News

