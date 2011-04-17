Зеленский: Чернобыль должен стать "мощным магнитом" для туристов

Он считает, что ЧЗО станет зоной возрождения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль обязан стать территорией международного и внутреннего туризма. Об этом он сообщил во время своего выступления на форуме "Украина 30. Экология", пишет ТАСС.

По его словам, Чернобыльская зона отчуждения должна стать зоной возрождения. Зеленский отметил, что он стал инициатором трехгодичной программы по развитию туризма на этой территории.

Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, что ЧЗО должна стать "мощным магнитом" как для отечественных, так и для иностранных туристов.

Ранее мы сообщали, что Зеленский готов встретиться с Байденом до саммита с Путиным.

Видео: Youtube/Всеукраїнський Форум Україна 30