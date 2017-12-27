Здание штаба ПВО получило новый статус: памятник архитектуры

В Петербурге штаб второго корпуса ПВО назначили культурным наследием.

В Санкт-Петербурге пополнили ряды культурного наследия. Здание в центре города включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Им стало здание штаба ПВО в Басковом переулке.

Необходимое распоряжение подписал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Отметим, что здание в пять этажей второго корпуса ПВО было построено в 1937. Тогда Северная столица недалеко от границы сопредельных враждебных государств. Кроме того, город являлся крупнейшим промышленным и политическим центром страны, поэтому с 1920-х годов перед городом на Неве стояла проблема противовоздушной обороны города.

Фото: "Карповка"