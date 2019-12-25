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Здание отеля на улице Чапыгина выставили на продажу
Сегодня, 19:58
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smirenny

Здание отеля на улице Чапыгина выставили на продажу

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"Андерсен отель" не смог пережить пандемию.

В среду, 30 сентября, стало известно, что здание трехзвездочной гостиницы "Андерсен отель" на улице Чапыгина выставили на продажу. Сообщается, что собственники не смогли пережить пандемию.

Отель был закрыт с марта, вместе с введениями первых коронавирусных ограничений. Владельцы были уверены, что возобновить работу удастся с мая, однако отель до сих пор не открылся. Само здание планируют продать. Издание "Деловой Петербург" рассказало, что стоимость может достигнуть 400 миллионов рублей.

Отмечается, что загруженность городских отелей составила 5% во втором квартале. Доходность снизилась с пяти тысяч до 280 рублей на номер. 

Ранее мы писали, что аварийный дом на Лиговском проспекте реконструируют под апарт-отель.

Фото: pixabay

Теги: недвижимость, продажа недвижимости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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